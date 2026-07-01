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Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Route d’Audincourt Montbéliard

mercredi 15 juillet 2026 · Route d'Audincourt · Montbéliard

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route d'Audincourt
Adresse
Ile en Mouvement
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement

Route d’Audincourt Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Construire autrement est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc de l’Île en Mouvement.

Tout au long de l’été, les animateurs de L’ Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs, entre découverte, expérimentation et curiosité.   .

Route d’Audincourt Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement

L’événement Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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