Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en mouvement La baignoire d’Archimède Impasse de la Presqu’Île Montbéliard
mercredi 22 juillet 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en mouvement La baignoire d’Archimède
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans le parc de l’Île en Mouvement à Montbéliard, profitez de La baignoire d’Archimède , une animation gratuite et ouverte à tous proposée par le Pavillon des sciences.
Cet été, les animateurs du Pavillon des sciences vous invitent à découvrir les sciences autrement à travers des expériences ludiques et surprenantes. Une animation idéale pour agrémenter votre balade et éveiller la curiosité des petits comme des grands au cœur des parcs scientifiques.
Animation gratuite tout public
De 14 h à 18 h
Dans le parc de l’Île en Mouvement à Montbéliard. .
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en mouvement La baignoire d’Archimède
L’événement Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en mouvement La baignoire d’Archimède Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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