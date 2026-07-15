Projection en plein air du film BUFFALO KIDS Ecole Victor Hugo | La Chiffogne Montbéliard
vendredi 31 juillet 2026 · Ecole Victor Hugo | La Chiffogne · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Projection en plein air du film BUFFALO KIDS
Ecole Victor Hugo | La Chiffogne 18 Boulevard Victor Hugo Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 22:55:00
Date(s) :
2026-07-31
Projection en plein air du film BUFFALO KIDS de J.J Garcìa Galocha.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le centre social L’Envol.
2024 | 1h25 | animation | + 6 ans
Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle.
Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros. .
Ecole Victor Hugo | La Chiffogne 18 Boulevard Victor Hugo Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org
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English : Projection en plein air du film BUFFALO KIDS
L’événement Projection en plein air du film BUFFALO KIDS Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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