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Projection en plein air du film BUFFALO KIDS Ecole Victor Hugo | La Chiffogne Montbéliard

vendredi 31 juillet 2026 · Ecole Victor Hugo | La Chiffogne · Montbéliard

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Ecole Victor Hugo | La Chiffogne
Adresse
18 Boulevard Victor Hugo
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Projection en plein air du film BUFFALO KIDS

Ecole Victor Hugo | La Chiffogne 18 Boulevard Victor Hugo Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31 22:55:00

Date(s) :
2026-07-31

Projection en plein air du film BUFFALO KIDS de J.J Garcìa Galocha.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le centre social L’Envol.

2024 | 1h25 | animation | + 6 ans
Au début du XXème siècle, deux orphelins irlandais, Mary et Tom, traversent les Etats-Unis à la recherche de leur oncle.

Sur leur route, ils croiseront autant de méchants que de héros.   .

Ecole Victor Hugo | La Chiffogne 18 Boulevard Victor Hugo Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film BUFFALO KIDS

L’événement Projection en plein air du film BUFFALO KIDS Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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