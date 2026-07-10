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AGENDA · Montbéliard

Les marchés du soir à vélo (Badevel) Montbéliard

vendredi 28 août 2026 · Montbéliard

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Capitainerie
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Les marchés du soir à vélo (Badevel)

Capitainerie Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Profitez d’une balade à vélo avant de flâner sur les marchés du soir.
Départ à 18 h depuis la Capitainerie de Montbéliard en direction des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération.   .

Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   montbeliard@fub.fr

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English : Les marchés du soir à vélo (Badevel)

L’événement Les marchés du soir à vélo (Badevel) Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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