Les marchés du soir à vélo (Badevel) Montbéliard
vendredi 28 août 2026 · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Les marchés du soir à vélo (Badevel)
Capitainerie Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Profitez d’une balade à vélo avant de flâner sur les marchés du soir.
Départ à 18 h depuis la Capitainerie de Montbéliard en direction des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération. .
Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr
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English : Les marchés du soir à vélo (Badevel)
L’événement Les marchés du soir à vélo (Badevel) Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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