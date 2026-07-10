Informations pratiques

Montbéliard

Les marchés du soir à vélo (Badevel)

Capitainerie Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Profitez d’une balade à vélo avant de flâner sur les marchés du soir.

Départ à 18 h depuis la Capitainerie de Montbéliard en direction des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération. .

Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Les marchés du soir à vélo (Badevel)

L’événement Les marchés du soir à vélo (Badevel) Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD