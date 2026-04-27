Montbéliard

Les marchés du soir à vélo (Badevel)

Capitainerie Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Et si vous rejoigniez le marché du soir… à vélo ?

Dans le cadre des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération, enfourchez votre vélo pour une arrivée conviviale à Badevel.

Rendez-vous à 18h à la Capitainerie de Montbéliard pour une balade accessible à tous, entre nature et plaisir de se déplacer autrement, jusqu’au marché.

Une belle manière de débuter la soirée, avant de profiter des produits locaux et de l’ambiance du marché. .

Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr

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English : Les marchés du soir à vélo (Badevel)

L’événement Les marchés du soir à vélo (Badevel) Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD