Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO Conservatoire de Montbéliard Montbéliard
samedi 22 août 2026 · Conservatoire de Montbéliard · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO
Conservatoire de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:15:00
fin : 2026-08-22 22:40:00
Date(s) :
2026-08-22
Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO de Hayao Miyazaki.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Maison Pour Tous.
——————–
1988 | 1h27 | animation | + 6 ans
Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux voisins, invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais très discrètes Grand Totoro, Moyen Totoro (Chu-Totoro) et Petit Totoro (Chibi-Totoro). Avec son ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt… Il se nourrit de glands et de noix. Il peut voler, se déplacer en Chat-Bus . Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques… .
Conservatoire de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO
L’événement Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Animations gratuites extérieures a l’Ile en mouvement Constuire autrement Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 15 juillet 2026
- Animations extérieures gratuites au Parc l’Ile en Mouvement Constuire autrement Route d’Audincourt Montbéliard 15 juillet 2026
- Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard 17 juillet 2026
- Festival Eurocuivres Montbéliard 17 juillet 2026
- Les marchés du soir à vélo (Longevelle sur le Doubs) Montbéliard 17 juillet 2026