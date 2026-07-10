Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO Conservatoire de Montbéliard Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO

Conservatoire de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:15:00

fin : 2026-08-22 22:40:00

Date(s) :

2026-08-22

Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO de Hayao Miyazaki.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Maison Pour Tous.

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1988 | 1h27 | animation | + 6 ans

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s’installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux voisins, invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais très discrètes Grand Totoro, Moyen Totoro (Chu-Totoro) et Petit Totoro (Chibi-Totoro). Avec son ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt… Il se nourrit de glands et de noix. Il peut voler, se déplacer en Chat-Bus . Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques… .

Conservatoire de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO

L’événement Projection en plein air du film MON VOISIN TOTORO Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD