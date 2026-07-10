Animations extérieures gratuites au Près la Rose La mémoire infinie Près-la-Rose Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Animations extérieures gratuites au Près la Rose La mémoire infinie

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Dans le cadre des animations extérieures du Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs dans le parc du Près-la-Rose pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14h à 18h.

Au fil de votre promenade, découvrez La mémoire infinie , une animation ludique et scientifique pour agrémenter votre visite du parc. .

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Animations extérieures gratuites au Près la Rose La mémoire infinie

L’événement Animations extérieures gratuites au Près la Rose La mémoire infinie Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD