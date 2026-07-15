Animations extérieures gratuites au parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune Impasse de la Presqu’Île Montbéliard
mercredi 12 août 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Animations extérieures gratuites au parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Animations extérieures gratuites au parc de l’Île en Mouvement
Dans le cadre des animations extérieures proposées par le Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs au parc de l’Île en Mouvement pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14 h à 18 h.
Découvrez De la Terre à la Lune , une animation ludique et scientifique à partager en famille, idéale pour agrémenter votre promenade dans le parc. .
Impasse de la Presqu’Île Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Animations extérieures gratuites au parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune
L’événement Animations extérieures gratuites au parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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