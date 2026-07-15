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Animations extérieures au Parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune Route d’Audincourt Montbéliard

mercredi 12 août 2026 · Route d'Audincourt · Montbéliard

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route d'Audincourt
Adresse
Ile en Mouvement
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Animations extérieures au Parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune

Route d’Audincourt Ile en Mouvement Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-08-12

De la Terre à la Lune est une animation gratuite et ouverte à tous, proposée de 14h à 18h dans le parc de l’Île en Mouvement.

Tout au long de l’été, les animateurs de l’Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous au fil de vos promenades dans les parcs scientifiques du Près-la-Rose, de l’Île en Mouvement à Montbéliard ou encore dans celui des Alliaires à Vieux-Charmont.

Une belle manière d’agrémenter votre visite et de prolonger votre journée dans les parcs, entre exploration, imagination et découvertes scientifiques.   .

Route d’Audincourt Ile en Mouvement Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures au Parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune

L’événement Animations extérieures au Parc de l’Ile en mouvement De la Terre à la Lune Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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