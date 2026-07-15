Animations extérieures gratuites au Près la Rose Les petites bêtes de l’été Près-la-Rose Montbéliard
vendredi 7 août 2026 · Près-la-Rose · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Animations extérieures gratuites au Près la Rose Les petites bêtes de l’été
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Au Près-la-Rose à Montbéliard, profitez des Petites bêtes de l’été , une animation gratuite et ouverte à tous proposée par le Pavillon des sciences.
Tout au long de l’été, les animateurs du Pavillon des sciences vous donnent rendez-vous dans le parc pour partir à la découverte du monde fascinant des petites bêtes qui nous entourent. Une animation ludique et conviviale pour observer, apprendre et enrichir votre promenade au cœur de cet espace naturel.
Animation gratuite tout public
De 14 h à 18 h
Dans le parc du Près-la-Rose à Montbéliard. .
Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Animations extérieures gratuites au Près la Rose Les petites bêtes de l’été
L’événement Animations extérieures gratuites au Près la Rose Les petites bêtes de l’été Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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