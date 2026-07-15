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Animations extérieures gratuites au Près-la-Rose Les fusées Près-la-Rose Montbéliard

lundi 27 juillet 2026 · Près-la-Rose · Montbéliard

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Près-la-Rose
Adresse
Impasse de la Presqu'Île
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Animations extérieures gratuites au Près-la-Rose Les fusées

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Animations extérieures gratuites au Près-la-Rose

Dans le cadre des animations extérieures proposées par le Pavillon des sciences, retrouvez les animateurs au parc du Près-la-Rose pour une animation gratuite et ouverte à tous, de 14 h à 18 h.

Découvrez Les fusées , une animation ludique et scientifique pour partir à la conquête de l’espace et agrémenter votre promenade dans le parc.   .

Près-la-Rose Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21 

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English : Animations extérieures gratuites au Près-la-Rose Les fusées

L’événement Animations extérieures gratuites au Près-la-Rose Les fusées Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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