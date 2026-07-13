Informations pratiques

Montbéliard

Course de Lique 6

Esplanade du Fort Lachaux Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-30

Course de modélisme tout terrain électrique 1/10 organisée par le RCCC. Piste ouverte pour roulage le samedi à partir de 14h et début de la course le dimanche à 7h. Buvette et petite restauration sur place. tout public gratuit Course de modélisme tout terrain électrique 1/10 Piste ouverte pour roulage le samedi à partir de 14h Début de la course le dimanche à 7h Buvette et petite restauration sur place Organisée par le RCCC Fédération Française de Véhicules Radiocommandés (FFVRC) .

Esplanade du Fort Lachaux Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté rcgrandcharmont@gmail.com

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English : Course de Lique 6

L’événement Course de Lique 6 Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD