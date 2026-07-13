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AGENDA · Montbéliard

Course de Lique 6 Montbéliard

dimanche 30 août 2026 · Montbéliard

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
Esplanade du Fort Lachaux
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Course de Lique 6

Esplanade du Fort Lachaux Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-30

Course de modélisme tout terrain électrique 1/10 organisée par le RCCC. Piste ouverte pour roulage le samedi à partir de 14h et début de la course le dimanche à 7h. Buvette et petite restauration sur place. tout public gratuit Course de modélisme tout terrain électrique 1/10 Piste ouverte pour roulage le samedi à partir de 14h Début de la course le dimanche à 7h Buvette et petite restauration sur place Organisée par le RCCC Fédération Française de Véhicules Radiocommandés (FFVRC)   .

Esplanade du Fort Lachaux Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   rcgrandcharmont@gmail.com

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English : Course de Lique 6

L’événement Course de Lique 6 Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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