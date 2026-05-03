3e CHALLENGE MILITAIRE RUGBY DU CISM Bon-Encontre
3e CHALLENGE MILITAIRE RUGBY DU CISM Bon-Encontre samedi 30 mai 2026.
Bon-Encontre
3e CHALLENGE MILITAIRE RUGBY DU CISM
STADE René Lajunie Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai de 8h30 à 21h challenge militaire de rugby à 7 du CISM + à partir de 21h Fan zone Top 14 avec animations danses et musiques (RCBBE)et village terroir de 10H à 18H.
Dimanche 31 mai challenge militaire de rugby à 7 du CISM + 18h remise des trophées + 20h cérémonie de clôture
Samedi 30 mai de 8h30 à 21h challenge militaire de rugby à 7 du CISM + à partir de 21h Fan zone Top 14 avec animations danses et musiques (RCBBE)et village terroir de 10H à 18H.
Dimanche 31 mai challenge militaire de rugby à 7 du CISM + 18h remise des trophées + 20h cérémonie de clôture avec repas à la salle Tortis et feu d’artifice sur le stage .
STADE René Lajunie Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 90 65
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English : 3e CHALLENGE MILITAIRE RUGBY DU CISM
Saturday, May 30: 8:30 a.m. to 9 p.m. CISM rugby 7s military challenge + from 9 p.m. Top 14 fan zone with dance and music entertainment (RCBBE) and local produce village from 10 a.m. to 6 p.m.
Sunday May 31: CISM military rugby 7 challenge + 6pm: trophy presentation + 8pm: closing ceremony
L’événement 3e CHALLENGE MILITAIRE RUGBY DU CISM Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen