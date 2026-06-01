3e édition de Cours & Jardins Rue principale Berzé-la-Ville

Berzé-la-Ville

3e édition de Cours & Jardins

Rue principale Rue principale de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association les Amis du Vieux Berzé organise à Berzé-la-Ville sa troisième édition de la manifestation Cours et Jardins .

A cette occasion, la rue principale du village accueillera des artistes locaux, dessinateurs, peintres, qui exposeront une sélection de leurs travaux.

Cette manifestation sera aussi l’occasion pour le public de découvrir l’architecture de ce charmant village vigneron du Mâconnais, tout en faisant connaître les œuvres et les travaux d’artistes locaux.

Le jour de la manifestation, de 9 heures à 17 heures, les artistes invités réaliseront sur les lieux de leurs choix, des œuvres qui seront exposées le soir même dans la salle Simonet au centre du village. Une seule œuvre sera réalisée par participant (dessin ou peinture).

Les jeunes et enfants (de 6 à 14 ans) s’inscriront gratuitement l’après-midi à partir de 13 heures. Leurs réalisations seront exposées en fin de journée et feront l’objet d’un concours distinct.

L’exposition de l’ensemble des travaux se fera à partir de 17 heures où le public pourra les contempler. Ensuite un jury délibèrera et des prix seront attribués aux premiers (adultes et enfants).

Une buvette sera ouverte sur place durant toute la journée.

Des barnums sont prévus en cas d’intempéries. .

Rue principale Rue principale de Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 11 28 89 michel-lenoble@orange.fr

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English : 3e édition de Cours & Jardins

L’événement 3e édition de Cours & Jardins Berzé-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-01 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès