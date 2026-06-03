Saint-Maur

3e manche championnat de France de rallycross

Saint-Maur Indre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

C’est la discipline du sport automobile national la plus spectaculaire, la plus populaire, la plus intense à vivre !

Les épreuves de Rallycross se déroulent sur un circuit mixte, 70% terre, 30% bitume comme celui des Tourneix avec une boucle d’un kilomètre de long et de 16m de large, ce qui favorise la glisse, donc le spectacle et une visibilité complète du circuit.

Imaginez La brièveté des courses (5 tours, 8 en finales), des voitures jusqu’à plus de 500 CV, le départ à cinq voitures de front (8 sur 3 lignes en finales), des départs plus rapides qu’en Formule 1. De 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, un premier freinage après 150 m de ligne droite qui n’autorise aucun droit à l’erreur. Ce sont près de 100 départs durant le week-end qui relancent le suspense à chaque course. 20 .

Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire ecurieterreduberry@orange.fr

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English :

This is the most spectacular, most popular and most intense national motorsport discipline!

L’événement 3e manche championnat de France de rallycross Saint-Maur a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY