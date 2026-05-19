3e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de DAX (Landes) Salle Amélie Charrière

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 6 et 7 juin 2026 pour le 3e salon minéraux fossiles et bijoux de Dax (Landes). Cet événement se déroulera dans la Salle Amélie Charrière située 98, avenue Francis Planté. Les exposants professionnels ou amateurs participant à cet événement présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce rendez-vous incontournable devrait réunir de très nombreux passionnés de la région. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Stationnement : parking gratuit.