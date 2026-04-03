3è veillée Le 7 à Sabres Maison des Associations Sabres

Sabres

3è veillée Le 7 à Sabres

Maison des Associations 176 RUE VICTOR HUGO Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

C’est le public qui fait le spectacle !

5 minutes pour chanter, raconter, lire, dire un poème, des textes, jouer de la musique, faire un sketch ou tout simplement écouter, rire et applaudir !

Inscription le jour même de 20h à 20h25.

Buvette et petite restauration sur place.Infos 06 33 07 33 62

C’est le public qui fait le spectacle !

5 minutes pour chanter, raconter, lire, dire un poème, des textes, jouer de la musique, faire un sketch ou tout simplement écouter, rire et applaudir !

Inscription le jour même de 20h à 20h25.

Buvette et petite restauration sur place.

Infos par tel 06 33 07 33 62 ou 06 76 30 07 03 ou par mail sabresacl@orange.fr .

Maison des Associations 176 RUE VICTOR HUGO Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English : 3è veillée Le 7 à Sabres

The audience makes the show!

5 minutes to sing, tell a story, read, say a poem, play music, do a sketch or simply listen, laugh and applaud!

Registration on the day from 8pm to 8:25pm.

Refreshments and snacks on site: 06 33 07 33 62

L’événement 3è veillée Le 7 à Sabres Sabres a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur Haute Lande