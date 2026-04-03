3è veillée Le 7 à Sabres Maison des Associations Sabres
3è veillée Le 7 à Sabres Maison des Associations Sabres jeudi 7 mai 2026.
Sabres
3è veillée Le 7 à Sabres
Maison des Associations 176 RUE VICTOR HUGO Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 22:30:00
Date(s) :
2026-05-07
C’est le public qui fait le spectacle !
5 minutes pour chanter, raconter, lire, dire un poème, des textes, jouer de la musique, faire un sketch ou tout simplement écouter, rire et applaudir !
Inscription le jour même de 20h à 20h25.
Buvette et petite restauration sur place.Infos 06 33 07 33 62
C’est le public qui fait le spectacle !
5 minutes pour chanter, raconter, lire, dire un poème, des textes, jouer de la musique, faire un sketch ou tout simplement écouter, rire et applaudir !
Inscription le jour même de 20h à 20h25.
Buvette et petite restauration sur place.
Infos par tel 06 33 07 33 62 ou 06 76 30 07 03 ou par mail sabresacl@orange.fr .
Maison des Associations 176 RUE VICTOR HUGO Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 3è veillée Le 7 à Sabres
The audience makes the show!
5 minutes to sing, tell a story, read, say a poem, play music, do a sketch or simply listen, laugh and applaud!
Registration on the day from 8pm to 8:25pm.
Refreshments and snacks on site: 06 33 07 33 62
L’événement 3è veillée Le 7 à Sabres Sabres a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Cœur Haute Lande
À voir aussi à Sabres (Landes)
- Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres 20 avril 2026
- Pause en couleurs Salles des fêtes Sabres 21 avril 2026
- Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres 27 avril 2026
- Parents du quotidien petits défis, grandes ressources Salle RPE Sabres Sabres 29 avril 2026
- Lieu d’Accueil Enfants Parents Sabres Salle RPE Sabres Sabres 4 mai 2026