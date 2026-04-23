3ème édition de la Color Run Stade Patrice Jay Espeluche

Espeluche

3ème édition de la Color Run

Stade Patrice Jay Quartier les cheneaux Espeluche Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Color Run est une course ou marche colorée ouverte à tous pour le simple plaisir de courir ou de marcher au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers de Sauzet

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Stade Patrice Jay Quartier les cheneaux Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 36

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English :

The Color Run is a colorful run or walk open to all for the simple pleasure of running or walking in aid of the Sauzet Young Firefighters

L’événement 3ème édition de la Color Run Espeluche a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération