3ème édition de la Color Run Stade Patrice Jay Espeluche
3ème édition de la Color Run Stade Patrice Jay Espeluche samedi 13 juin 2026.
Espeluche
3ème édition de la Color Run
Stade Patrice Jay Quartier les cheneaux Espeluche Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Color Run est une course ou marche colorée ouverte à tous pour le simple plaisir de courir ou de marcher au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers de Sauzet
.
Stade Patrice Jay Quartier les cheneaux Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 60 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Color Run is a colorful run or walk open to all for the simple pleasure of running or walking in aid of the Sauzet Young Firefighters
L’événement 3ème édition de la Color Run Espeluche a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Espeluche (Drôme)
- Fête de la musique place de l’ecole Espeluche 20 juin 2026
- Itinérance[s] La roulotte à merveilles Espeluche 27 juin 2026