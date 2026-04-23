Fête de la musique place de l’ecole Espeluche

Espeluche

Fête de la musique

place de l’ecole le village Espeluche Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Selvita trio latino festif composé de la chanteuse accordéoniste Louise Munka, du saxophoniste Corentin Lallouet et un tresero ou guitare Cubaine Camilo Hidalgo.

Venez découvrir le groupe, danser et fêter cette soirée avec Banc deZ’Arts.

.

place de l’ecole le village Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 73 85 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Selvita is a festive Latino trio featuring singer-accordionist Louise Munka, saxophonist Corentin Lallouet and Cuban tresero or guitarist Camilo Hidalgo.

Come and discover the group, dance and celebrate with Banc deZ’Arts.

L’événement Fête de la musique Espeluche a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération