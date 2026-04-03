Biganos

3ème fête des abeilles et de la nature

Port des tuiles Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans la continuité de la journée internationale des abeilles et de la semaine de la fête de la nature du 20 au 25 mai, l’Association Coude à coude vous propose la 3ème fête des abeilles et de la nature au port des Tuiles à Biganos le dimanche 31 mai.

Au programme pique nique géant, ateliers enfants, apiculture et miel, plantes et jardinage, artisanat nature, biodiversité et écologie.

Venez partager votre passion pour la nature et les abeilles. .

Port des tuiles Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 02 79 52 coudeacoude121@gmail.com

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English : 3ème fête des abeilles et de la nature

L’événement 3ème fête des abeilles et de la nature Biganos a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur Bassin