Biganos

Le marché du Fournil

158 Avenue de la Côte d’Argent Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Au Cœur du Bassin d’Arcachon à Biganos devant la boulangerie biologique du Fournil des Boïens, venez rencontrer les commerçants membres de l’ACASI, l’association des commerçant de Biganos qui se réunissent chaque samedi matin pour vous faire profiter de leurs produits et des offres exclusives réservées aux habitants du Coeur du Bassin possédant le pass d’ici. L’office de tourisme sera présent pour permettre à ceux (habitants, travailleurs sur le Coeur du Bassin) qui le souhaitent d’obtenir le pass d’ici. .

158 Avenue de la Côte d’Argent Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le marché du Fournil

L’événement Le marché du Fournil Biganos a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur Bassin