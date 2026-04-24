Animation à la Croquetterie Parking de la croquetterie Biganos
Animation à la Croquetterie Parking de la croquetterie Biganos samedi 23 mai 2026.
Biganos
Animation à la Croquetterie
Parking de la croquetterie 248 Avenue de la Côte d’Argent Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez rencontrer les pros des animaux près de chez vous éducation et comportement, bien-être animal, services pour chiens et chats et plein d’autres surprises.
Entrée libre. .
Parking de la croquetterie 248 Avenue de la Côte d’Argent Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation à la Croquetterie
L’événement Animation à la Croquetterie Biganos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Biganos (Gironde)
- GRP Tour du Bassin d’Arcachon De Biganos à Lège en écomobilité Biganos Gironde 1 mai 2026
- Sur les pistes de Robin « Jeu découverte sur le port de Biganos » Biganos Gironde 1 mai 2026
- De Biganos à Labouheyre via les GRP, GR6 et GR655 en écomobilité Biganos Gironde 1 mai 2026
- Connaissance du monde Les Pyrénées Espace culturel Lucien Mounaix Biganos 6 mai 2026
- Les rencontres artistiques Salle des fêtes Biganos 9 mai 2026