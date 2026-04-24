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Animation à la Croquetterie Parking de la croquetterie Biganos

Animation à la Croquetterie Parking de la croquetterie Biganos

Animation à la Croquetterie Parking de la croquetterie Biganos samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parking de la croquetterie

Adresse : 248 Avenue de la Côte d'Argent

Ville : 33380 Biganos

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Biganos

Animation à la Croquetterie

Parking de la croquetterie 248 Avenue de la Côte d’Argent Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

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Entrée libre.   .

Parking de la croquetterie 248 Avenue de la Côte d’Argent Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Animation à la Croquetterie

L’événement Animation à la Croquetterie Biganos a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin

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