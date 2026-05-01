Vide grenier de Pentecôte Biganos
Vide grenier de Pentecôte Biganos samedi 23 mai 2026.
Biganos
Vide grenier de Pentecôte
176 Avenue de la Côte d’Argent Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les 23 et 24 mai, près du Leclerc express, à côté du restaurant Braise & Co et en face du laboratoire Cerballiance, aura lieu le vide grenier du Pentecôte, de 9h à 18h.
Venez et chinez.
Buvette et restauration. .
176 Avenue de la Côte d’Argent Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier de Pentecôte
L’événement Vide grenier de Pentecôte Biganos a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Biganos (Gironde)
- Le marché du Fournil Biganos 16 mai 2026
- Connaissance du monde Istambul Espace culturel Lucien Mounaix Biganos 20 mai 2026
- Animation à la Croquetterie Parking de la croquetterie Biganos 23 mai 2026
- 80 ans du secours catholique: les grandes tablées Secours catholique de Biganos Biganos 30 mai 2026
- 3ème fête des abeilles et de la nature Biganos 31 mai 2026