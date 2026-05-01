Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier de Pentecôte Biganos

Vide grenier de Pentecôte Biganos

Vide grenier de Pentecôte Biganos samedi 23 mai 2026.

Adresse : 176 Avenue de la Côte d'Argent

Ville : 33380 Biganos

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Biganos

Vide grenier de Pentecôte

176 Avenue de la Côte d’Argent Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Les 23 et 24 mai, près du Leclerc express, à côté du restaurant Braise & Co et en face du laboratoire Cerballiance, aura lieu le vide grenier du Pentecôte, de 9h à 18h.

Venez et chinez.

Buvette et restauration.   .

176 Avenue de la Côte d’Argent Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier de Pentecôte

L’événement Vide grenier de Pentecôte Biganos a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur Bassin

À voir aussi à Biganos (Gironde)