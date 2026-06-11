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3ème rencontre artistique avec J. PULCINI Rue de l’Enfant Beaune

3ème rencontre artistique avec J. PULCINI Rue de l’Enfant Beaune vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Enfant

Adresse : Chapelle St Etienne Place Ziem 21220

Ville : 21200 Beaune

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Beaune

3ème rencontre artistique avec J. PULCINI

Rue de l’Enfant Chapelle St Etienne Place Ziem 21220 Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-10

L’artiste présente son travail récent, autour de thèmes précis: le temps qui passe, nus, flore, musique, enfants…
Huile, aquarelle, acrylique sur toile du petit au grand format;
Dessins: du crayon à la sanguine, encres et collages, techniques mixtes.
nouveau cette année: des créations uniques en papier marbré et ébru   .

Rue de l’Enfant Chapelle St Etienne Place Ziem 21220 Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 75 70 44 

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English : 3ème rencontre artistique avec J. PULCINI

L’événement 3ème rencontre artistique avec J. PULCINI Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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