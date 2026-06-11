3ème rencontre artistique avec J. PULCINI Rue de l’Enfant Beaune
3ème rencontre artistique avec J. PULCINI Rue de l’Enfant Beaune vendredi 10 juillet 2026.
Beaune
3ème rencontre artistique avec J. PULCINI
Rue de l’Enfant Chapelle St Etienne Place Ziem 21220 Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-10
L’artiste présente son travail récent, autour de thèmes précis: le temps qui passe, nus, flore, musique, enfants…
Huile, aquarelle, acrylique sur toile du petit au grand format;
Dessins: du crayon à la sanguine, encres et collages, techniques mixtes.
nouveau cette année: des créations uniques en papier marbré et ébru .
Rue de l’Enfant Chapelle St Etienne Place Ziem 21220 Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 75 70 44
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English : 3ème rencontre artistique avec J. PULCINI
L’événement 3ème rencontre artistique avec J. PULCINI Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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