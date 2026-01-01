Dégustation unique Les Grands Crus de Bourgogne Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune

Dégustation unique Les Grands Crus de Bourgogne

Les Grands Crus de Bourgogne

Une demi-journée unique pour les amateurs de vin du monde entier, dégustez 8 mythiques appellations Grands Crus de Bourgogne.

Le stage sur les Grands Crus a lieu un samedi. Une demi-journée unique pour les amateurs de vin du monde entier. Plongez au cœur de l’univers passionnant des vins de Bourgogne et accédez, verre en main, à quelques mythiques appellations Grands Crus de Bourgogne !

A travers ce cours œnologique exceptionnel par sa dégustation dédiée aux appellations Grands Crus de Bourgogne, c’est toute l’histoire d’une région qui se dévoile de ses parcelles viticoles jusqu’au savoir-faire de ses vignerons.

Ce cours de dégustation est ouvert à tous les publics même s’il est recommandé aux amateurs de vins ayant déjà quelques connaissances préalables des vins de Bourgogne et de la dégustation.

Animation par un formateur de l’Ecole des vins (œnologue ou sommelier) ; remise d’une documentation pédagogique ; conférence avec vidéo-projection ; dégustation commentée de 8 appellations Grands Crus de Bourgogne.

Prix par personne 225,00 € .

Cité des Climats et vins de Bourgogne Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

