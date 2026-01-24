Smoked Texas BBQ Beaune Maison Albert Bichot les jardins Beaune

Informations pratiques

Beaune

Smoked Texas BBQ Beaune

Maison Albert Bichot les jardins 11 boulevard maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:30:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une odeur de bois fumé venue tout droit du Texas flottera bientôt sur Beaune.

Le samedi 4 juillet, à l’occasion de la fête nationale américaine, les Jardins Bichot accueilleront un événement aussi inédit qu’exceptionnel la venue de The Pit Room, célèbre établissement de Houston distingué par un Bib Gourmand du Guide Michelin.

Pour la première fois, l’équipe du restaurant texan traversera l’Atlantique afin de faire découvrir aux amateurs bourguignons l’authentique barbecue du Texas central, considéré comme l’une des grandes traditions culinaires américaines.

Installé dans le cadre verdoyant des Jardins Bichot, au 11 boulevard Maréchal-Joffre, l’événement prendra la forme d’une grande paulée à l’américaine, où gastronomie, vins et rencontres seront au cœur de l’expérience.

Où et quand ?

Jardins Bichot 11 boulevard Maréchal-Joffre à Beaune

Samedi 4 juillet de 12h30 à 20h00

Tarifs

Adulte (15 ans et plus) sans verre de vin 48,75 €

Adulte (15 ans et plus) avec un verre de vin 57,61 €

Enfant (14 ans et moins) 15,01 €

Billetterie en ligne.

Formule Paulée les participants sont invités à apporter une ou deux bouteilles à partager. .

Maison Albert Bichot les jardins 11 boulevard maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Smoked Texas BBQ Beaune

L’événement Smoked Texas BBQ Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1