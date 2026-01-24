Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly Beaune

Beaune

Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly

Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-08-06

Cet été le domaine Loubet-Dewailly vous propose des soirées apéros concerts !!

Retrouvez nous dans notre jardin au cœur du centre ville de Beaune entre la Collégiale Notre-Dame et les Hospices de Beaune. Dans un cadre paisible venez profiter d’un concert avec un verre de vin et une planche de produits locaux. .

Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 02 00 40

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English : Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly

L’événement Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Beaune a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)