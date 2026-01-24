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Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly Beaune

Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly Beaune jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly
Adresse
11 Impasse Notre-Dame
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Beaune

Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly

Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-08-06

Cet été le domaine Loubet-Dewailly vous propose des soirées apéros concerts !!
Retrouvez nous dans notre jardin au cœur du centre ville de Beaune entre la Collégiale Notre-Dame et les Hospices de Beaune. Dans un cadre paisible venez profiter d’un concert avec un verre de vin et une planche de produits locaux.   .

Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly 11 Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 02 00 40 

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English : Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly

L’événement Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Beaune a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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