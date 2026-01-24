Nuit des étoiles Cité à Beaune Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune samedi 25 juillet 2026.

Beaune

Nuit des étoiles Cité à Beaune

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez célébrez la Nuit des Étoiles et des éclipses le 25 juillet.

Une soirée exceptionnelle avec un programme inédit à la Cité à Beaune !

En partenariat avec la Société Astronomique de Bourgogne, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée inoubliable. Découvrez la Bourgogne comme vous ne l’avez jamais vue, de la terre au ciel, de la vigne aux étoiles.

Cette année, la Nuit des Étoiles prend une dimension particulière à l’approche de l’éclipse solaire partielle du 12 août une occasion unique de découvrir ce phénomène fascinant grâce à des animations et des explications proposées tout au long de la soirée.

Au programme

• Parcours de visite

Plongez dans l’histoire des vins de Bourgogne grâce à un parcours de visite multisensoriel ! Un livret jeux permettra aux enfants de suivre la visite la tête dans les étoiles.

. Ce billet inclut une dégustation d’un vin ou d’un jus de raisin.

. Un livret jeux permettra aux enfants de suivre la visite la tête dans les étoiles.

. A l’intérieur du parcours, participez à la conception de la Galaxie de la Cité, avec un atelier participatif en continu.

Animations encadrées par la Société Astronomique de Bourgogne

. Observation du Soleil et des étoiles Encadré par les membres de la Société d’Astronomie de Bourgogne, observez le Soleil puis la beauté du ciel nocturne à travers des télescopes installés aux 5 étages de la Cité !

. Maquette explication d’une éclipse solaire A l’occasion de l’éclipse totale prévue le 12 août prochain, découvrez en plus sur ce phénomène fascinant.

. Construction d’un cadran solaire

. Atelier découverte des aurores boréales

Restauration possible sur place toute la soirée .

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nuit des étoiles Cité à Beaune

L’événement Nuit des étoiles Cité à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-06-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)