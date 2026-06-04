Vêpres de la Vierge Festival international d’opéra baroque Beaune
Vêpres de la Vierge Festival international d’opéra baroque Beaune vendredi 24 juillet 2026.
Beaune
Vêpres de la Vierge Festival international d’opéra baroque
null Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
1610 un nouveau langage du sacré
En 1610, Monteverdi publie ce recueil, dédié au pape Paul V, dans l’espoir d’attirer l’attention de Rome. C’est à Venise qu’il fera finalement carrière et il aura entre temps bouleversé l’histoire de la musique. Œuvre-monde, les Vêpres de la Vierge explorent tous les styles et tous les climats, du plus liturgique au plus théâtral, du plus contemplatif au plus sensuel. Entre plain-chant et audaces nouvelles, prière et théâtre sacré s’y rejoignent. C’est l’ensemble bourguignon Les Traversées baroques, spécialiste du premier baroque italien, qui s’empare de ces premières Vêpres à Beaune depuis plus de 10 ans.
DISTRIBUTION
Capucine Keller & Dagmar Šašková, sopranos
Madeleine Bazola, alto
Vincent Bouchot & Valerio Contaldo, ténors
Renaud Delaigue, basse
Les Traversées Baroques, chœur et orchestre
Etienne Meyer, direction musicale
Judith Pacquier, direction artistique
Avec la participation du Chœur du Festival (dir. Lucile de Trémiolles)
2h sans entracte .
null Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Vêpres de la Vierge Festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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