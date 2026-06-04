Beaune

Vêpres de la Vierge Festival international d’opéra baroque

null Impasse Notre-Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

1610 un nouveau langage du sacré

En 1610, Monteverdi publie ce recueil, dédié au pape Paul V, dans l’espoir d’attirer l’attention de Rome. C’est à Venise qu’il fera finalement carrière et il aura entre temps bouleversé l’histoire de la musique. Œuvre-monde, les Vêpres de la Vierge explorent tous les styles et tous les climats, du plus liturgique au plus théâtral, du plus contemplatif au plus sensuel. Entre plain-chant et audaces nouvelles, prière et théâtre sacré s’y rejoignent. C’est l’ensemble bourguignon Les Traversées baroques, spécialiste du premier baroque italien, qui s’empare de ces premières Vêpres à Beaune depuis plus de 10 ans.

DISTRIBUTION

Capucine Keller & Dagmar Šašková, sopranos

Madeleine Bazola, alto

Vincent Bouchot & Valerio Contaldo, ténors

Renaud Delaigue, basse

Les Traversées Baroques, chœur et orchestre

Etienne Meyer, direction musicale

Judith Pacquier, direction artistique

Avec la participation du Chœur du Festival (dir. Lucile de Trémiolles)

2h sans entracte .

null Impasse Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Vêpres de la Vierge Festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)