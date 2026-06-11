Les Dîners à l’Hôtel-Dieu Festival international d’opéra baroque null Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune
Les Dîners à l’Hôtel-Dieu Festival international d’opéra baroque null Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune samedi 4 juillet 2026.
Beaune
Les Dîners à l’Hôtel-Dieu Festival international d’opéra baroque
null Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Beaune Côte-d’Or
Tarif : 200 – 200 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:45:00
fin : 2026-07-04 20:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25
Chaque samedi du Festival, avant votre opéra donné dans la Cour, profitez d’un dîner d’exception au cœur de l’Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune.
Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique de la Bourgogne et savourez les menus choisis en accord avec les premiers et grands crus de la réserve particulière du domaine des Hospices de Beaune. Quelques clés d’écoute vous seront également données pour profiter au mieux de votre concert.
L’occasion de partager un moment privilégié entre passionnés, et l’assurance d’être à l’heure pour votre concert.
C’est aussi une manière de témoigner de votre attachement au Festival de Beaune et de votre soutien pour son action. La réservation d’un dîner d’avant-concert inclut en effet le reversement d’un don au Festival pour appuyer sa programmation artistique et le programme Baroque futur destiné à l’accompagnement des jeunes interprètes les plus prometteurs. .
null Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Dîners à l’Hôtel-Dieu Festival international d’opéra baroque
L’événement Les Dîners à l’Hôtel-Dieu Festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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