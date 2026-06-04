Trauerkantaten festival international d’opéra baroque Impasse Notre-Dame Beaune
Trauerkantaten festival international d’opéra baroque Impasse Notre-Dame Beaune dimanche 26 juillet 2026.
Beaune
Trauerkantaten festival international d’opéra baroque
Impasse Notre-Dame Basilique Notre Dame Beaune Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La puissance de l’espoir
Après une mémorable Passion selon Saint-Jean à Beaune en 2025, Reinoud van Mechelen et A nocte temporis reviennent à Bach. La célèbre cantate Actus tragicus est sans doute l’une des plus belles pages sur l’adieu et l’espérance de l’au-delà. Elle est associée à la Trauerode, bouleversante ode funèbre composée pour la princesse-électrice de Saxe, et à une rare cantate de Telemann, contemporain de Bach.
DISTRIBUTION
Gwendoline Blondeel, soprano
William Shelton, alto
Tomáš Král, basse
A nocte temporis
Reinoud Van Mechelen, direction et ténor
1h20 sans entracte
En allemand, surtitré en français
Johann Sebastian Bach
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (dite Actus Tragicus), BWV 106
Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl (Trauerode), BWV 198
Georg Philipp Telemann
Du aber, Daniel, gehe hin, TVWV 4-17 .
Impasse Notre-Dame Basilique Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trauerkantaten festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Concert de Michelle David La Lanterne Magique Beaune 4 juin 2026
- La moutarderie Edmond Fallot, La Moutarderie Fallot, Beaune 5 juin 2026
- La Foule, Spectacle de la Troupe A Beaune sur les Planches , en présence de l’autrice Claire Poirson Tour Porte Marie de Bourgogne Beaune 10 juin 2026
- Beaune Underground Entre divin et vin Place Général Leclerc Beaune 11 juin 2026
- Garden Party à l’Hôtel voco Beaune Cité des Vins Hôtel voco Beaune Cité des Vins Beaune 11 juin 2026