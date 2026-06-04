Trauerkantaten festival international d’opéra baroque Impasse Notre-Dame Beaune

Beaune

Trauerkantaten festival international d’opéra baroque

Impasse Notre-Dame Basilique Notre Dame Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La puissance de l’espoir

Après une mémorable Passion selon Saint-Jean à Beaune en 2025, Reinoud van Mechelen et A nocte temporis reviennent à Bach. La célèbre cantate Actus tragicus est sans doute l’une des plus belles pages sur l’adieu et l’espérance de l’au-delà. Elle est associée à la Trauerode, bouleversante ode funèbre composée pour la princesse-électrice de Saxe, et à une rare cantate de Telemann, contemporain de Bach.

DISTRIBUTION

Gwendoline Blondeel, soprano

William Shelton, alto

Tomáš Král, basse

A nocte temporis

Reinoud Van Mechelen, direction et ténor

1h20 sans entracte

En allemand, surtitré en français

Johann Sebastian Bach

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (dite Actus Tragicus), BWV 106

Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl (Trauerode), BWV 198

Georg Philipp Telemann

Du aber, Daniel, gehe hin, TVWV 4-17 .

Impasse Notre-Dame Basilique Notre Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Trauerkantaten festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)