Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins Beaune
jeudi 23 juillet 2026 · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins
3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27 2026-09-17 2026-10-22
L’Hôtel voco Beaune Cité des Vins vous donne rendez-vous un jeudi par mois pour ses afterworks, à partir de 18h30.
Profitez d’une soirée conviviale en musique dans un cadre élégant, autour d’une sélection de cocktails, de vins et de planches à partager. Que ce soit entre collègues, entre amis ou en famille, ces rendez-vous sont l’occasion idéale de prolonger la journée dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Dates des prochains afterworks
Jeudi 23 juillet
Jeudi 27 août
Jeudi 17 septembre
Jeudi 22 octobre
Entrée libre Consommations sur place. .
3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20
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English : Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins
L’événement Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins Beaune a été mis à jour le 2026-07-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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