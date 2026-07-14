Informations pratiques

Beaune

Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins

3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-27 2026-09-17 2026-10-22

L’Hôtel voco Beaune Cité des Vins vous donne rendez-vous un jeudi par mois pour ses afterworks, à partir de 18h30.

Profitez d’une soirée conviviale en musique dans un cadre élégant, autour d’une sélection de cocktails, de vins et de planches à partager. Que ce soit entre collègues, entre amis ou en famille, ces rendez-vous sont l’occasion idéale de prolonger la journée dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Dates des prochains afterworks

Jeudi 23 juillet

Jeudi 27 août

Jeudi 17 septembre

Jeudi 22 octobre

Entrée libre Consommations sur place. .

3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20

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English : Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins

L’événement Afterwork Live Music, Hôtel voco Beaune Cité des vins Beaune a été mis à jour le 2026-07-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)