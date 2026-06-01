Beaune

Observation publique avec la Société Astronomique de Bourgogne

Place Carnot Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, l’antenne de Beaune de la Société Astronomique de Bourgogne vous propose deux observations publiques gratuites sur la place Carnot au centre-ville de Beaune.

Ces deux observations permettront de clore la saison 2025-2026, avant l’éclipse de soleil du 12 août 2026.

La première observation, de 15h à 17h30, permettra d’observer le soleil en toute sécurité.

La deuxième observation aura lieu au même endroit, le soir à partir de 22h et vous fera découvrir notre satellite, la Lune. Avec des instruments, vous vous promènerez sur les mers ou dans les montagnes et cratères lunaires.

Vous découvrirez aussi les constellations de l’été avec leurs légendes, des galaxies, des étoiles en fin de vie, des nébuleuses, des amas d’étoiles. .

Place Carnot Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté beaune@sab-astro.fr

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English : Observation publique avec la Société Astronomique de Bourgogne

L’événement Observation publique avec la Société Astronomique de Bourgogne Beaune a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1