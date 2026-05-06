Salon Minéraux Place de la Halle Beaune
samedi 15 août 2026 · Place de la Halle · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Salon Minéraux
Place de la Halle Halle de Beaune Beaune Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17
Exposition et vente internationale, de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux.
Du samedi 15 au lundi 17 août 2026.
Entrée libre. .
Place de la Halle Halle de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 21 44 59 cristalnature58@gmail.com
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English : Salon Minéraux
L’événement Salon Minéraux Beaune a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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