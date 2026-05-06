Salon Minéraux Place de la Halle Beaune

samedi 15 août 2026 · Place de la Halle · Beaune

Informations pratiques

Beaune

Salon Minéraux

Place de la Halle Halle de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17

Exposition et vente internationale, de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux.

Du samedi 15 au lundi 17 août 2026.

Entrée libre. .

Place de la Halle Halle de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 21 44 59 cristalnature58@gmail.com

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English : Salon Minéraux

L’événement Salon Minéraux Beaune a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1