Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Bambou Cocktails Club Beaune
Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Bambou Cocktails Club Beaune mercredi 6 mai 2026.
Beaune
Soirée chorale participative au Bambou à Beaune
Bambou Cocktails Club 15 Rue du Collège Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:30:00
fin : 2026-05-06 21:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Vous aimez chanter ?
La Chorale Pop et sa cheffe de chœur Manja vous attendent au Bambou Cocktails Club à Beaune, pour une soirée en chansons ouverte à tous, débutants et confirmés.
Mercredi 6 mai à partir de 19h30
Tarif 8€ personne (consommations au bar non incluses) .
Bambou Cocktails Club 15 Rue du Collège Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bamboucocktailsclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée chorale participative au Bambou à Beaune
L’événement Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Exposition A la découverte des dinosaures Salle Le Clos Saint Jacques Beaune 6 mai 2026
- CONFLUENCE GALERIE DIVERGENCES Beaune 7 mai 2026
- Soirée jeux libres Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune 8 mai 2026
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ATELIER OLFACTIF] Arômes des caves Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 9 mai 2026
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [L’HÔTEL-DIEU À CROQUER] Matinale gourmande Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 10 mai 2026