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Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Bambou Cocktails Club Beaune

Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Bambou Cocktails Club Beaune mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Bambou Cocktails Club

Adresse : 15 Rue du Collège

Ville : 21200 Beaune

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Beaune

Soirée chorale participative au Bambou à Beaune

Bambou Cocktails Club 15 Rue du Collège Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:30:00
fin : 2026-05-06 21:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Vous aimez chanter ?
La Chorale Pop et sa cheffe de chœur Manja vous attendent au Bambou Cocktails Club à Beaune, pour une soirée en chansons ouverte à tous, débutants et confirmés.

Mercredi 6 mai à partir de 19h30
Tarif 8€ personne (consommations au bar non incluses)   .

Bambou Cocktails Club 15 Rue du Collège Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   bamboucocktailsclub@gmail.com

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English : Soirée chorale participative au Bambou à Beaune

L’événement Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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