Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Bambou Cocktails Club Beaune

Beaune

Soirée chorale participative au Bambou à Beaune

Bambou Cocktails Club 15 Rue du Collège Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:30:00

fin : 2026-05-06 21:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Vous aimez chanter ?

La Chorale Pop et sa cheffe de chœur Manja vous attendent au Bambou Cocktails Club à Beaune, pour une soirée en chansons ouverte à tous, débutants et confirmés.

Mercredi 6 mai à partir de 19h30

Tarif 8€ personne (consommations au bar non incluses) .

Bambou Cocktails Club 15 Rue du Collège Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bamboucocktailsclub@gmail.com

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English : Soirée chorale participative au Bambou à Beaune

L’événement Soirée chorale participative au Bambou à Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1