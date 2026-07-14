Soirée Musique et Vins Domaine Besancenot Beaune
samedi 5 septembre 2026 · Domaine Besancenot · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Soirée Musique et Vins
Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Soirée Guinguette musique et vins au domaine
Dégustation gratuite de nos vins 2024-2025, concert saxophoniste.
Street food Bourguignonne avec Croquelette .
Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 18 76 communication@domaine-besancenot.fr
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English : Soirée Musique et Vins
L’événement Soirée Musique et Vins Beaune a été mis à jour le 2026-07-09 par La Côte-d’Or J’adore
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