Soirée Musique et Vins Domaine Besancenot Beaune

Informations pratiques

Beaune

Soirée Musique et Vins

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Soirée Guinguette musique et vins au domaine

Dégustation gratuite de nos vins 2024-2025, concert saxophoniste.

Street food Bourguignonne avec Croquelette .

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 18 76 communication@domaine-besancenot.fr

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English : Soirée Musique et Vins

L’événement Soirée Musique et Vins Beaune a été mis à jour le 2026-07-09 par La Côte-d’Or J’adore