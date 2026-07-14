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Soirée Musique et Vins Domaine Besancenot Beaune

samedi 5 septembre 2026 · Domaine Besancenot · Beaune

Soirée Musique et Vins Domaine Besancenot Beaune

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Domaine Besancenot
Adresse
78 Faubourg Saint-Nicolas
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaune

Soirée Musique et Vins

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05 21:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Soirée Guinguette musique et vins au domaine
Dégustation gratuite de nos vins 2024-2025, concert saxophoniste.
Street food Bourguignonne avec Croquelette   .

Domaine Besancenot 78 Faubourg Saint-Nicolas Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 18 76  communication@domaine-besancenot.fr

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English : Soirée Musique et Vins

L’événement Soirée Musique et Vins Beaune a été mis à jour le 2026-07-09 par La Côte-d’Or J’adore

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