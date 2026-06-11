Visite guidée des remparts de Beaune Beaune
Visite guidée des remparts de Beaune Beaune dimanche 23 août 2026.
Beaune
Visite guidée des remparts de Beaune
19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Partez pour une immersion dans plus de mille ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.
Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 9h00 précise !
La visite dure environ 3 heures. .
19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée des remparts de Beaune
L’événement Visite guidée des remparts de Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES] Le Labo-Histo les archives de l’Hôtel-Dieu décryptées à la loupe Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 11 juin 2026
- Exposition SYLC SOLEIL DEDANS Place Félix Ziem Beaune 12 juin 2026
- Soirée jeux libres Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune 12 juin 2026
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [PAROLES D’HOSPITALIERS] Organiser le quotidien d’un hôpital vigneron Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 13 juin 2026
- Beaune Underground Faubourg St-Nicolas, ancien quartier vigneron Rue de Lorraine Beaune 18 juin 2026