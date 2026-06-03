Illiers-Combray

3ème Tournoi de Handball François Quiniou

5 Rue de Brehainville Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez assister à un tournoi de pétanque organisé par UPI Handball. Un tournoi seniors masculins et féminins avec la présence des équipes La Riche Handball, Entente Nord Loiret, Courville HBC, HBC Dourdan, AS Trainou HB.

Restauration sur place. .

5 Rue de Brehainville Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 36 18 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 3ème Tournoi de Handball François Quiniou Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-03 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE