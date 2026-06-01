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Les rencontres de l’emploi Illiers-Combray

Les rencontres de l’emploi Illiers-Combray

Les rencontres de l’emploi Illiers-Combray mardi 23 juin 2026.

Adresse : 4 Avenue Foch

Ville : 28120 Illiers-Combray

Département : Eure-et-Loir

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Illiers-Combray

Les rencontres de l’emploi

4 Avenue Foch Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 13:30:00
fin : 2026-06-23 16:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Les rencontres de l’emploi
Les acteurs de l’emploi se mobilisent pour connecter les talents locaux et les recruteurs.
Ce forum est une occasion idéal pour
– Rencontrer des entreprises du territoire en direct
– Echanger avec les partenaires institutionnels majeurs de l’insertion et de la formation
– Maximiser vos opportunités professionnelles

Pour qui ? Ouvert à tous les profils   .

4 Avenue Foch Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 82 40 81 56  sliva@itineraires28.com

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Job fairs

L’événement Les rencontres de l’emploi Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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