Illiers-Combray

Les rencontres de l’emploi

4 Avenue Foch Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 13:30:00

fin : 2026-06-23 16:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Les rencontres de l’emploi

Les acteurs de l’emploi se mobilisent pour connecter les talents locaux et les recruteurs.

Ce forum est une occasion idéal pour

– Rencontrer des entreprises du territoire en direct

– Echanger avec les partenaires institutionnels majeurs de l’insertion et de la formation

– Maximiser vos opportunités professionnelles

Pour qui ? Ouvert à tous les profils .

4 Avenue Foch Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 82 40 81 56 sliva@itineraires28.com

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English :

Job fairs

L’événement Les rencontres de l’emploi Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-06-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE