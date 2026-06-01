3èmes rencontres en Granges de Chabottes Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Saint-Agnan-en-Vercors

Saint-Agnan-en-Vercors

3èmes rencontres en Granges de Chabottes

Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Grange des deux sapins Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Conférences + débats, table ronde publique, soirée concert suivi d’un bal

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Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Grange des deux sapins Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 82 30 11 francoisbernar@gmail.com

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English :

Conferences + debates, public round table, evening concert followed by a ball

L’événement 3èmes rencontres en Granges de Chabottes Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme