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3èmes rencontres en Granges de Chabottes Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Saint-Agnan-en-Vercors

3èmes rencontres en Granges de Chabottes Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Saint-Agnan-en-Vercors samedi 13 juin 2026.

Lieu : Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime

Adresse : Grange des deux sapins

Ville : 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Agnan-en-Vercors

3èmes rencontres en Granges de Chabottes

Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Grange des deux sapins Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Conférences + débats, table ronde publique, soirée concert suivi d’un bal
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Hameau des Chabottes, 40 chemin de la cime Grange des deux sapins Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 82 30 11  francoisbernar@gmail.com

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English :

Conferences + debates, public round table, evening concert followed by a ball

L’événement 3èmes rencontres en Granges de Chabottes Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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