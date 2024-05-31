Le P’tit marché de St-Agnan Saint-Agnan-en-Vercors
Le P’tit marché de St-Agnan Saint-Agnan-en-Vercors mercredi 17 juin 2026.
Le P’tit marché de St-Agnan
Place du village Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-09-09 19:30:00
Date(s) :
2026-06-17
De juin à septembre, marché de producteurs, récoltants et artisans locaux.
Le marché ouvre ses portes aux musiciens, artistes, danseurs, beaux-parleurs et autres amoureux de la culture…
Place du village Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes nolwenn.airieau@yahoo.fr
English :
From June to September, a market for local producers, harvesters and artisans.
The market opens its doors to musicians, artists, dancers, beaux-parleurs and other culture lovers…
L'événement Le P'tit marché de St-Agnan Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2024-05-31