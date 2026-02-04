[ 4 ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Batterie fanfare

Place du Chanoine Roche Léré Cher

Gratuit

Début : 2026-03-28 11:30:00

2026-03-28

Sur la place du marché, venez en famille écouter et encourager la batterie fanfare de la JS Boulleret.

Sur la place du marché, venez en famille écouter et encourager la batterie fanfare de la JS Boulleret.

Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire

English :

Come and listen to the JS Boulleret brass band in the market square.

L’événement [ 4 ème FESTIVAL MUSICAL DE LERE] Batterie fanfare Léré a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois