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AGENDA · Plobannalec-Lesconil

4 saisons Édition Hiver Plobannalec-Lesconil

samedi 28 novembre 2026 · Plobannalec-Lesconil

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Ville
29740 Plobannalec-Lesconil
Département
Finistère
Tarif

Plobannalec-Lesconil

4 saisons Édition Hiver

Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

4 Saisons Édition Automne
Organisé par la commune de Plobannalec-Lesconil organise le quatrième événement du projet municipal Animations 4 saisons .
Programmation à venir.   .

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement 4 saisons Édition Hiver Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Destination Pays Bigouden

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