AGENDA · Plobannalec-Lesconil
4 saisons Édition Hiver Plobannalec-Lesconil
samedi 28 novembre 2026 · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
4 saisons Édition Hiver
Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
4 Saisons Édition Automne
Organisé par la commune de Plobannalec-Lesconil organise le quatrième événement du projet municipal Animations 4 saisons .
Programmation à venir. .
Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 4 saisons Édition Hiver Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Plobannalec-Lesconil (Finistère)
- Fête de la Langoustine Plobannalec-Lesconil 8 août 2026
- Expo peinture Janine Perchoc Le Cossec Plobannalec-Lesconil 10 août 2026
- Expo Claudine Ganguillot, Guy Le Dréau, Michel David Plobannalec-Lesconil 10 août 2026
- Contes Les contes de l’amour Plobannalec-Lesconil 11 août 2026
- Apéro Breizh Plobannalec-Lesconil 11 août 2026