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Forum des associations Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil

Forum des associations Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Salle Omnisport

Adresse : Pont Plat

Ville : 29740 Plobannalec-Lesconil

Département : Finistère

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Plobannalec-Lesconil

Forum des associations

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Venez découvrir les activités 2026/2027 et inscrivez-vous !   .

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22 

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden

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