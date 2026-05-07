Forum des associations Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil

Forum des associations

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir les activités 2026/2027 et inscrivez-vous ! .

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden