Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Marché de poterie locale 5ème Édition & Expo

2 rue du Port Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Organisé par MAD in Dz et l’Esprit Créateur.

Une vingtaine de céramistes se réunissent pour vous proposer leurs créations.

Bas Van Zuijlenn céramiste à Hent Kerleusquenet organise cette journée avec l’association Mad in Dz, artistes et créateurs des Cornouaille.

Jouant la carte de la production locale, Bas convie des céramistes du du Pays Bigouden et de différents coins de Bretagne.

A propos de L’Atelier L’esprit créateur

Bas van Zuijlen, céramiste depuis 25 ans a créé l’atelier l’Esprit Créateur en 2016 à Plobannalec-Lesconil. Il crée des objets utilitaires d’un design contemporain. Depuis 2022, il expérimente la création d’émaux avec des terres locales, à base d’argile, de cendre, de sable ou de coquillages broyés. Très concerné par les enjeux écologiques actuels, il relocalise la provenance de matière première pour être plus autonome.

Liste des exposants à venir

Le marché se tient salle de l’Amicale Laïque et Temple des Arts.

Crêpes et boissons sur place.

L’exposition se tient au Tempe des Arts rue Jean Jaurès

Bols du Japon, de Chine et de Corée

Théières

Grotesques d’Auriane Le Nouy .

2 rue du Port Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 06 48 87 30

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English :

L’événement Marché de poterie locale 5ème Édition & Expo Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Pays Bigouden