Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Expo peinture Didier et Christine Gervy

Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-31

Les deux artistes exposent leurs réalisations dans la Grande salle du Sémaphore. .

Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22

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English :

L’événement Expo peinture Didier et Christine Gervy Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden