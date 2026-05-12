40 ans de Biocoop Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
40 ans de Biocoop Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement jeudi 4 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
40 ans de Biocoop
Jeudi 4 juin 2026 de 15h à 23h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 15:00:00
fin : 2026-06-04 23:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Joignez vous aux 40 ans de Biocoop le 4 juin à la Friche Belle de Mai pour une journée festive et militante.
Journée festive pour fêter les 40 ans de biocoop.
Au programme
De 15h30 à 18h00 des conférences avec Camille Étienne en invité d’honneur, Emma Conquet et la COMAC Marseille, autour de la santé environnementale, du féminisme rural et de la sécurité sociale alimentaire.
Des ateliers compostage, découverte des goûts et bien d’autres surprises.
De 21h00 à 23h30 une scène musicale avec La Belle Vie, Bayaticha et le groupe BOLD, formé par High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew) .
Un marché de producteurs locaux et le lancement de la bière militante L’Engagée 2026 par la Brasserie Zoumaï.
Le repas est offert pour chaque ticket acheté.
Nous vous informons qu’il n’y aura pas de consigne sur place.
Une journée pour fêter 40 ans d’engagement pour une alimentation biologique, locale et accessible à toutes et tous ! .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us for Biocoop’s 40th anniversary on June 4 at the Friche Belle de Mai for a festive and militant day.
L’événement 40 ans de Biocoop Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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