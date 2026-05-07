Autoroute Tanger-Marseille Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Autoroute Tanger-Marseille

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 17h.

Du 21/05 au 16/08/2026 le lundi de 11h à 18h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Autoroute Tanger-Marseille est un projet de recherche-création

Exposition collective

Projet lauréat du programme Accès Culture IF Paris et AFD

Dans le cadre de Saison Méditerranée

Une proposition de Think Tanger

Autoroute Tanger-Marseille est un projet de recherche-création porté par Think Tanger et mené sur trois ans (2023–2026) entre les deux territoires. Il s’est construit à travers un ensemble de dispositifs situés résidences croisées, marches exploratoires, ateliers participatifs et formats d’enquête collective. Il réunit une diversité de pratiques et d’acteur·ices des deux rives artistes, paysagistes, urbanistes, habitant·es, artisan·es pour interroger, à partir des expériences de terrain, les manières d’habiter, de traverser et de raconter le territoire. À travers ces démarches, le projet produit des formes sensibles, des récits, des images, des sons et cartographies, qui rendent compte des transformations urbaines et des dynamiques sociales à l’œuvre.

À Marseille, cette recherche-création se prolonge dans l’espace de l’exposition, pensée comme un dispositif de restitution et d’expérimentation.



Artistes

Arthur Lafrux

Bureau des Guides

Collectif Safi

Fatine Arafati

Marouane Beslem

Othmane Jmad et Yoan Soriano

Commissariat

Amina Mourid



Lieu à la Friche Galerie la Salle des Machines .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 50 71 13 54 contact@p-a-c.fr

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English :

Autoroute Tanger-Marseille is a research-creation project

Group exhibition

Winning project of the Accès Culture program: IF Paris and AFD

As part of Saison Méditerranée

A proposal by Think Tanger

L’événement Autoroute Tanger-Marseille Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille