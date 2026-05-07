Autoroute Tanger-Marseille Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Autoroute Tanger-Marseille Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Autoroute Tanger-Marseille
Mercredi 20 mai 2026 à partir de 17h.
Du 21/05 au 16/08/2026 le lundi de 11h à 18h. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21
Autoroute Tanger-Marseille est un projet de recherche-création
Exposition collective
Projet lauréat du programme Accès Culture IF Paris et AFD
Dans le cadre de Saison Méditerranée
Une proposition de Think Tanger
Autoroute Tanger-Marseille est un projet de recherche-création porté par Think Tanger et mené sur trois ans (2023–2026) entre les deux territoires. Il s’est construit à travers un ensemble de dispositifs situés résidences croisées, marches exploratoires, ateliers participatifs et formats d’enquête collective. Il réunit une diversité de pratiques et d’acteur·ices des deux rives artistes, paysagistes, urbanistes, habitant·es, artisan·es pour interroger, à partir des expériences de terrain, les manières d’habiter, de traverser et de raconter le territoire. À travers ces démarches, le projet produit des formes sensibles, des récits, des images, des sons et cartographies, qui rendent compte des transformations urbaines et des dynamiques sociales à l’œuvre.
À Marseille, cette recherche-création se prolonge dans l’espace de l’exposition, pensée comme un dispositif de restitution et d’expérimentation.
Artistes
Arthur Lafrux
Bureau des Guides
Collectif Safi
Fatine Arafati
Marouane Beslem
Othmane Jmad et Yoan Soriano
Commissariat
Amina Mourid
Lieu à la Friche Galerie la Salle des Machines .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 50 71 13 54 contact@p-a-c.fr
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English :
Autoroute Tanger-Marseille is a research-creation project
Group exhibition
Winning project of the Accès Culture program: IF Paris and AFD
As part of Saison Méditerranée
A proposal by Think Tanger
L’événement Autoroute Tanger-Marseille Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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