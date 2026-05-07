Moonlight Mamie’s all night long Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement
Moonlight Mamie’s all night long Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement vendredi 8 mai 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Moonlight Mamie’s all night long
Vendredi 8 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08 04:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Pour marquer ce retour, on invite un collectif emblématique de la scène parisienne La Mamie’s. R
Une nuit suspendue, entre ombre et lumière, où les basses résonnent comme des constellations sonores et les mélodies tracent des trajectoires hypnotiques.
Moonlight Mamie’s all night long: from disco to techno
Pur sound system 13 KW, multidiff, traitement acoustique
Un bar bio avec des propositions locales et à petits prix
Restauration tapas .
Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43
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English :
To mark this comeback, we’re inviting a collective emblematic of the Parisian scene: La Mamie?s. R
L’événement Moonlight Mamie’s all night long Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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