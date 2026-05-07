Moonlight Mamie’s all night long Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Moonlight Mamie’s all night long

Vendredi 8 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08 04:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Pour marquer ce retour, on invite un collectif emblématique de la scène parisienne La Mamie’s. R

Une nuit suspendue, entre ombre et lumière, où les basses résonnent comme des constellations sonores et les mélodies tracent des trajectoires hypnotiques.





Moonlight Mamie’s all night long: from disco to techno





Pur sound system 13 KW, multidiff, traitement acoustique





Un bar bio avec des propositions locales et à petits prix

Restauration tapas .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43

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English :

To mark this comeback, we’re inviting a collective emblematic of the Parisian scene: La Mamie?s. R

L’événement Moonlight Mamie’s all night long Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille