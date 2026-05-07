Sur les ruines, les pierres fleurissent Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Sur les ruines, les pierres fleurissent

Mercredi 20 mai 2026 de 17h à 22h.

Du 21/05 au 27/09/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Les week-ends de 13h à 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-20

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Sur les ruines, les pierres fleurissent, nous propose une plongée dans le désert

Avec Sur les ruines, les pierres fleurissent, Abdessamad El Montassir, nous propose une plongée dans le désert et ses récits silenciés, qu’il envisage comme un ensemble archipélique, traversé de présences humaines et non-humaines, de mémoires enfouies et de temporalités disjointes. Un territoire vivant où les plantes, les arbres, les montagnes, le sable et le vent deviennent à leur tour des témoins actifs, capables de conserver et de transmettre ce que l’Histoire-Une laisse dans l’ombre.



Originaire du Sahara au sud du Maroc, Abdessamad El Montassir développe une pratique située à la croisée de l’art et de la recherche, dans laquelle le paysage n’est jamais une entité passive, mais un acteur à part entière. Ses projets s’ancrent dans une attention portée à ce qui échappe à la parole celle des humains qui ne peuvent, ne veulent ou ne parviennent plus à témoigner, et celle, plus discrète, des entités non-humaines qui s’expriment dans des temporalités qui nous échappent.



Evénement organisé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, en co-production avec la Friche la Belle de Mai et en partenariat avec Kulte (Rabat) et le Cirva (Marseille)

dans le cadre du festival PAC .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On the ruins, the stones bloom, offers us a plunge into the desert

L’événement Sur les ruines, les pierres fleurissent Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille